«.Удивительный он ещё и тем, что никто из его знакомых ничего хорошего про него в кулуарных разговорах мне не говорил.
Удивительный человек, этот Тимур Иванов! Своим арестом устроил праздник стольким людям...
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Надежда Белугина
БОЮСЬ ВЗДОХНУТЬ, ЧТОБ НЕ ИСПОРТИТЬ НАЧАТОЕ! КАКАЯ ДОЛГОЖДАННАЯ РАДОСТЬ! ИГОРЬ ГУБЕРМАН Россия - странный садовод и всю планету поражает, верша свой цикл наоборот: сперва растит, потом сажает.
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3 мин.
Natalija Osminina
В Литве хоть и не чернозем, но урожай собирали неплохой. Да и сейчас собирают больше почти в 2 раза, чем в Белогородской области, являющейся ведущей по зерну в России. Да и животноводство тогда было на высоком уровне, не то, что сейчас. Едешь раньше по Литве-за окном сплошные коровы. Чего литовцев сейчас жаба и душит- мы, мол кормили Россию, машины с колбасой вереницей шли на Москву. Правда, забывают подсчитать вложенные Москвой в Литву деньги. Ну, типа, могли бы и не вкладывать, и так бы прожили))
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1 мин.
S
Sobering
У Губермана нет понимания о том, что в и когда в России выращивалось и кто влиял на выращивание. Россия то, что создано для перевоспитание всего мира.
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41 сек.
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