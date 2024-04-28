Удивительный человек, этот Тимур Иванов! Своим арестом устроил праздник стольким людям...

Natalija Osminina

В Литве хоть и не чернозем, но урожай собирали неплохой. Да и сейчас собирают больше почти в 2 раза, чем в Белогородской области, являющейся ведущей по зерну в России. Да и животноводство тогда было на высоком уровне, не то, что сейчас. Едешь раньше по Литве-за окном сплошные коровы. Чего литовцев сейчас жаба и душит- мы, мол кормили Россию, машины с колбасой вереницей шли на Москву. Правда, забывают подсчитать вложенные Москвой в Литву деньги. Ну, типа, могли бы и не вкладывать, и так бы прожили))