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Бизнес-леди Кравец: Олигархи перестали звать иноагента Галкина на корпоративы

По словам предпринимательницы Алены Кравец, иноагент Максим Галкин, комик и бывший артист из России, активно предлагает свои выступления для соотечественников за рубежом, у которых есть там дорогостоящая недвижимость.

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