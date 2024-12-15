Русский гений выбивает миллионы из американского клуба! Капризов разрывает НХЛ и летит за званием лучшего снайпера

Кирилл не сбавляет оборотов.Когда в прошлом сезоне, перед стартом регулярного чемпионата, канадская телекомпания Sportsnet делала прогноз на индивидуальные призы, и поставила обладателем «Морис Ришар Трофи» Кирилла Капризова, это мало кто понял.