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Царьград

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VSD выслал из Литвы 22 белорусов за угрозу нацбезопасности

VSD выслал из Литвы 22 белорусов за угрозу нацбезопасности

В Литве 22 гражданина Беларуси были депортированы как угроза национальной безопасности. Их временные виды на жительство аннулированы, и введён запрет на въезд в Шенгенскую зону на пять лет.

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