Названы районы Москвы — лидеры по росту цен на новостройки в феврале

Район Южное Тушино занял первое место по росту цен на жилье в феврале В феврале первичное жилье наиболее заметно подорожало в районах Южное Тушино, Останкинский и Богородское Район Южное Тушино стал первым в рейтинге районов Старой Москвы по росту средней цены 1 кв.