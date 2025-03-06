Названы районы Москвы — лидеры по росту цен на новостройки в феврале

Район Южное Тушино занял первое место по росту цен на жилье в феврале В феврале первичное жилье наиболее заметно подорожало в районах Южное Тушино, Останкинский и Богородское Район Южное Тушино стал первым в рейтинге районов Старой Москвы по росту средней цены 1 кв.
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