Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

88 подписчиков

Карпин про 0:0 с Узбекистаном и Таджикистаном: «Все нормально. Посмотрели, что хотели. С хорошими чувствами вернулся в Москву»

Валерий Карпин оценил товарищеские матчи со сборными Узбекистана и Таджикистана. Обе игры национальная команда России завершила со счетом 0:0.

Вернуться к статье
80K мнений525 репостов

Картина дня

наверх