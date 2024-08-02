Оппозиция Венесуэлы призвала к протестам после слов госсекретаря США

Лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо призвала к продолжению протестов в стране после того, как госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о признании Вашингтоном победы оппозиционера Эдмундо Гонсалеса Уррутия.
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