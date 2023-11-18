Главам делегаций, включая Си Цзиньпина, пришлось ждать Байдена на саммите АТЭС

Главам делегаций, включая председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, пришлось ждать президента Соединенных Штатов Джо Байдена на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.
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