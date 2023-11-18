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Главам делегаций, включая Си Цзиньпина, пришлось ждать Байдена на саммите АТЭС

Главам делегаций, включая Си Цзиньпина, пришлось ждать Байдена на саммите АТЭС

Главам делегаций, включая председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, пришлось ждать президента Соединенных Штатов Джо Байдена на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

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