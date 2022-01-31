Царьград

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Натовский комплот разваливается: Украину защищать не хотят

Натовский комплот разваливается: Украину защищать не хотят

"На новенького" выступили чехи. Вопреки официальной - пока ещё достаточно воинственной - риторике Праги эксперт в области безопасности из Чехии Давид Богбот озвучил чешскому парламентскому изданию Parlamentní listy совершенно иную точку зрения.

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