Натовский комплот разваливается: Украину защищать не хотят

"На новенького" выступили чехи. Вопреки официальной - пока ещё достаточно воинственной - риторике Праги эксперт в области безопасности из Чехии Давид Богбот озвучил чешскому парламентскому изданию Parlamentní listy совершенно иную точку зрения.
"На новенького" выступили чехи. Вопреки официальной - пока ещё достаточно воинственной - риторике Праги эксперт в области безопасности из Чехии Давид Богбот озвучил чешскому парламентскому изданию Parlamentní listy совершенно иную точку зрения.
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