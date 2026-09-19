«27 тысяч в месяц». Туск заявил о катастрофических потерях Украины на поле боя

Польский премьер Дональд Туск, выступая в Сейме, озвучил цифру, которую в Киеве предпочитают не произносить вслух: около 27 тысяч убитых и раненых украинских военных ежемесячно.
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