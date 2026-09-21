В Ивановской области суд встал на сторону ребёнка погибшего военнослужащего

Ребёнку отказали в выплате, сославшись на то, что деньги уже получили другие родственники. Суд решил, что это не отменяет его права на свою долю.
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