Мэрия Орла надеется решить проблему с освещением «Заречки» до конца июня

Орловцы неоднократно обращали внимание власти на очень низкую освещённость Зареченского микрорайона. Ситуацию усугубляет довольно напряжённый автомобильный трафик: из-за плохой освещённости проезжей части здесь неоднократно происходили ДТП с участием пешеходов, в том числе несовершеннолетних.
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