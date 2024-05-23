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Мэрия Орла надеется решить проблему с освещением «Заречки» до конца июня

Мэрия Орла надеется решить проблему с освещением «Заречки» до конца июня

Орловцы неоднократно обращали внимание власти на очень низкую освещённость Зареченского микрорайона. Ситуацию усугубляет довольно напряжённый автомобильный трафик: из-за плохой освещённости проезжей части здесь неоднократно происходили ДТП с участием пешеходов, в том числе несовершеннолетних.

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