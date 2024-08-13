«Надеюсь, такие праздники будут чаще»: в Казани прошел первый семейный экофестиваль

В столице Татарстана прошел первый семейный экофестиваль «Вместе просто», где жители и гости Казани могли не только отдохнуть всей семьей, поиграть в различные игры и послушать хорошую музыку, но и узнали, что вести экологичный образ жизни очень просто и увлекательно.
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