«Надеюсь, такие праздники будут чаще»: в Казани прошел первый семейный экофестиваль

В столице Татарстана прошел первый семейный экофестиваль «Вместе просто», где жители и гости Казани могли не только отдохнуть всей семьей, поиграть в различные игры и послушать хорошую музыку, но и узнали, что вести экологичный образ жизни очень просто и увлекательно.