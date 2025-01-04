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В США рассказали, как Байден может напоследок навредить России

В США рассказали, как Байден может напоследок навредить России

WE: Байден может ввести санкции против России на разработку месторождений Президент США Джо Байден может ввести ограничения против России на разработку нефтяных и газовых месторождений, сообщило издание The Washington Examiner.

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Комментарии
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Дмитрий Бакланов
А где его ограничения на запуск &quot;Орешника&quot;?
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15 час.

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