В США рассказали, как Байден может напоследок навредить России

WE: Байден может ввести санкции против России на разработку месторождений Президент США Джо Байден может ввести ограничения против России на разработку нефтяных и газовых месторождений, сообщило издание The Washington Examiner.
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