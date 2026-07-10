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Аргументы и Факты

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В Тегеране рассказали о состоянии верховного лидера Моджтабы Хаменеи

В Тегеране рассказали о состоянии верховного лидера Моджтабы Хаменеи

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи идет на поправку после ранений, полученных им в феврале в результате удара, при котором погиб его отец, сообщает Reuters со ссылкой на источники среди высокопоставленных чиновников в Тегеране.

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