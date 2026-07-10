В Тегеране рассказали о состоянии верховного лидера Моджтабы Хаменеи

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи идет на поправку после ранений, полученных им в феврале в результате удара, при котором погиб его отец, сообщает Reuters со ссылкой на источники среди высокопоставленных чиновников в Тегеране.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии