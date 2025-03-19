Хоккейная дипломатия: как спорт объединяет народы и страны

МОСКВА, 19 марта, ФедералПресс. Весь мир сейчас внимательно следит за развитием российско-американских отношений, особенно после вчерашнего телефонного разговора двух президентов, который стал самым продолжительным за всю историю подобных контактов.
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