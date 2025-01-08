Был невиновен, поэтому выжил: Бывший зэк — вагнеровец — отказался от Звезды Героя ради свободы жены

ИСКАТЕЛИ ПОТРЯСЕНИЙ ...Есть люди с очень крепкими нервами. У них очень устойчивая и крепкая *лимбическая система* , отвечающая за эмоции и чувства. Эти люди от природы очень спокойны эмоционально. Им чтобы почувствовать эмоции , которые дают РАДОСТЬ жизни, нужны сильные стрессы и *встряски*... Или риск на грани жизни и смерти. Это тип *искателей потрясений*. Они почти не чувствуют опасности . Опасность их даже волнительно бодрит , как нормального человека бодрит и пробуждает от сна утренний кофе. Вот они и прыгают на карнизах высоток или на скользких перекладинах телевизионных вышек , если нет войны...Ведут опасный образ жизни.

Есть такой тип людей... Они не способны испытывать страх и тревоги ... У этих людей очень устойчивая *лимбическая система * , отвечающая за эмоции... Это тип *искатели потрясений*...Как Конюхов... Которому для бодрости и счастья нужны в океане штормовые волны в 30 м высотой над его маленькой лодочкой... Для *искателей потрясений* опасности и смертельная угроза - как бодрящий утренний кофе! Но кто слабонервный - тот может получить инфаркт даже от одного *чиха* коллектора за дверью... Кто слабонервный - не бери себе в пример СИЛЬНЫХ! Ибо "погибнет слабый , взявший сильных себе в пример"...

ВА

Владимир Акулов

Тревожные люди более осторожные...Можно сказать , трусливые... ** Но есть люди совсем нетревожные ... Они совсем не чувствительны к опасностям... У нетревожных совершенно бесчувственная лимбическая система , отвечающая за эмоции и страхи... Они не чувствуют страх даже там , где страх надо чувствовать: на краю пропасти; на огромной скорости; в смертельной опасности; при совершении страшных преступлений; при длительных стрессах и бессоннице; в рискованной политике; в смертельном бою и т. д. Таких людей называют *искателями потрясений*...Они ищут для себя опасности , потому что только в опасности могут хоть что-то чувствовать... Их душа просыпается только от сильных стрессов... * Нетревожные * специально ведут рискованный образ жизни - воруют , грабят , убивают... И делают это не столько для материальной выгоды .... Сколько для *вдохновения* пробуждения эмоций , *полноты жизни*... *Искатели потрясений* с развитой , правильно направленной личностью на ДОБРО ... Могут быть героями и победителями... Но если такие сильные личности- психопаты направлены на совершения зла... Они могут быть страшными бесчувственными преступниками и маньяками...Которым не жалко своих жертв ... Не жалко самих себя ... Психопаты не боятся ни тюрем , ни расстрела...Они совсем ничего не боятся... Они могут перерезать горло своей жертве и тут же способны кушать вкусный пирожок над истекающей кровью , хрипящей жертвой... ** А тревожных людей их тревожность часто спасает от зла... В апокрифической литературе эта мысль выражена так: "Страх Божий - начало мудрости"...