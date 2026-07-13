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Царьград

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Минэнерго Узбекистана ожидает рекордное потребление энергии из-за жары

Минэнерго Узбекистана ожидает рекордное потребление энергии из-за жары

В Узбекистане на фоне аномальной жары ожидается дневное потребление электроэнергии до 280 млн кВт·ч. Минэнерго поручило усилить работу энергосистемы, а также временно приостановить операции со сжиженным газом для предотвращения пожаров.

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