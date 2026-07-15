Актеру Николаю Фоменко грозит штраф за уклонение от административного наказания

Актер и шоумен Николай Фоменко будет привлечен к административной ответственности. В отношении него возбудили дело об административном правонарушении, сообщили 15 июля в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.
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