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ИА Регнум

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Актеру Николаю Фоменко грозит штраф за уклонение от административного наказания

Актер и шоумен Николай Фоменко будет привлечен к административной ответственности. В отношении него возбудили дело об административном правонарушении, сообщили 15 июля в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

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