Рустам Минниханов встретился с «Ак Барсом» перед стартом плей-офф Кубка Гагарина

Автор: Артур Халилуллов, Артур Гизатуллин Фото: телеграм-канал руководителя пресс-службы Раиса РТ Лилии Галимовой Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с тренерами, а также хоккеистами «Ак Барса» в преддверии старта плей-офф КХЛ.
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