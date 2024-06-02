«Венеция» во главе с Ваноли пробилась в Серию А

«Венеция» Дениса Черышевам и Паоло Ваноли вернулась в Серию А спустя два года после вылета. В Венеции завершился ответный стыковой матч Серии В за право выступить в Серии А в следующем сезоне, в котором «Венеция» принимала «Кремонезе».