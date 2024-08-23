Ученые объяснили, почему животные и их владельцы похожи друг на друга

Характер и внешность домашних животных и их хозяев часто похожи. Исследователи Майкл Рой и Николас Кристенфельд из Калифорнийского университета в Сан-Диего посвятили данному явлению глубокое исследование.
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