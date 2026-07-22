Эксклюзив: трейлер фильма «Лето в Бадене» с Филиппом Янковским

Подписывайтесь на телеграм-канал «РБК Стиль» Кинокомпания «Резервная копия» представила первый трейлер картины «Лето в Бадене» — режиссерского дебюта журналиста и документалиста Антона Желнова, который выйдет в прокат осенью 2026 года.