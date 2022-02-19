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«Вместо защиты граждан снова ввели штрафы для пополнения бюджета»: в сети возмущены беззубостью законопроекта о бездомных животных

«Вместо защиты граждан снова ввели штрафы для пополнения бюджета»: в сети возмущены беззубостью законопроекта о бездомных животных

Россияне считают, что вместо того, чтобы бороться с причинами нападений, Госдума озадачилась их последствиями и штрафами В феврале в Госдуму внесут законопроект, вводящий штрафы до 200 тысяч рублей для чиновников, нарушивших закон в сфере обращения с животными и для граждан, чьи собаки покусали людей, а также устанавливающий уголовную ответственность в случае, если нападение повлекло тяжкий вред здоровью или смерть, рассказал первый замглавы комитета Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

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