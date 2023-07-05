Захарова: Зеленский готовится совершить теракт на Запорожской АЭС

Украинский лидер Владимир Зеленский планирует устроить теракт на Запорожской АЭС. Если ему удастся осуществить задуманное, то это затронет весь мир, заявила в эфире радиостанции «Спутник» сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Украинский лидер Владимир Зеленский планирует устроить теракт на Запорожской АЭС. Если ему удастся осуществить задуманное, то это затронет весь мир, заявила в эфире радиостанции «Спутник» сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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