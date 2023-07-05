Аргументы и Факты

48 940 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лина любимцева
    НУ И?!!!....В ДНР сообщили, ч...
  • Anlrey Boracow
    Сами замочили, нашим даже мараться не пришлось.Гагин: ВСУ уничто...
  • лина любимцева
    Один из погибших был рулевым, другой - поваром!! ЧТО или КТО  заставил их оказаться в  водонасосной трубе, соединенно...Посольство РФ под...

Захарова: Зеленский готовится совершить теракт на Запорожской АЭС

Захарова: Зеленский готовится совершить теракт на Запорожской АЭС

Украинский лидер Владимир Зеленский планирует устроить теракт на Запорожской АЭС. Если ему удастся осуществить задуманное, то это затронет весь мир, заявила в эфире радиостанции «Спутник» сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх