Захарова: Зеленский готовится совершить теракт на Запорожской АЭС

Украинский лидер Владимир Зеленский планирует устроить теракт на Запорожской АЭС. Если ему удастся осуществить задуманное, то это затронет весь мир, заявила в эфире радиостанции «Спутник» сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.