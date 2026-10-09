ГОЛОС НЕКРАСОВКИ
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ГОЛОС НЕКРАСОВКИ

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На субботнем обходе будет возможность задать вопрос главе управы

Глава управы Сергей Никитин пригласил жителей района присоединиться к субботнему обходу 10 октября. Вы можете заранее подготовить свои вопросы, обсудить с представителями управы и ЖКХ проблемы, требующие внимания во дворе на улицах.

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