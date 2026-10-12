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World Aquatics готова провести ЧМ в России только в Москве или Санкт-Петербурге

World Aquatics готова провести ЧМ в России только в Москве или Санкт-Петербурге

Председатель Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Дмитрий Мазепин сообщил, что Международная федерация плавания (World Aquatics) может рассмотреть возможность проведения ЧМ по водным видам спорта в России в Москве или Санкт-Петербурге.

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