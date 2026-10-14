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Мировое обозрение

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Российский дизель пойдёт в США напрямую: Новак раскрыл схему поставок топлива

Российский дизель пойдёт в США напрямую: Новак раскрыл схему поставок топлива

Главное в тезисах: Прямые контракты: Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что российский дизель пойдёт в США и на другие мировые рынки напрямую, без посредников.

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