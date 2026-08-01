В Киеве задержали бойца "Кракена" по подозрению в убийстве украинца на Бали

В Киеве задержан Глеб Новостройный, который ранее служил в полку "Кракен" Вооруженных сил Украины. Его подозревают в причастности к убийству украинца Игоря Комарова на Бали, сообщает украинское издание "Страна.
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