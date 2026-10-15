Годовую инфляцию в России Минэкономразвития оценило в 7,22% против 6,35% на конец сентября. За неделю с 6 по 12 октября цены выросли на 0,11% после скачка на 0,96% неделей ранее.
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