Зе-Геббельс Арестович сообщил о создании самостийного гестапо для беспощадного наказания тех, кто не хочет глупо умирать на передовой Александр Ситников Фото: Константин Сазончик/ТАСС Генеральный штаб ВСУ признал поражение в «Северодонецкой петле».