ВС РФ уничтожили немецко-японское предприятие в Тернопольской области ВС РФ уничтожили иностранное предприятие, которое было одним из крупнейших налогоплательщиков и работодателей города Чорткова Тернопольской области.
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