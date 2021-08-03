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Сыты будем, не помрём

Сыты будем, не помрём

Сыты будем, не помрём Рост цен на продукты продолжает тревожить и народ, и правительство. Уже даже президент вынужден был признать: особо остро стоит сегодня вопрос с подорожанием базовых продуктов - овощей, так называемого борщевого набора.

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