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Хинштейн об указе для иностранцев-контрактников: своих граждан Россия не выдает

Хинштейн об указе для иностранцев-контрактников: своих граждан Россия не выдает

Александр Хинштейн, председатель комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи, журналист прокомментировал указ, подписанный президентом РФ Владимиром Путин и опубликованный четвертого января 2024 года, о приеме в гражданство РФ граждан других государств, которые подписали контракт с Вооруженными силами РФ в период проведения специальной военной операции (СВО).

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