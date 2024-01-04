Хинштейн об указе для иностранцев-контрактников: своих граждан Россия не выдает

Александр Хинштейн, председатель комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи, журналист прокомментировал указ, подписанный президентом РФ Владимиром Путин и опубликованный четвертого января 2024 года, о приеме в гражданство РФ граждан других государств, которые подписали контракт с Вооруженными силами РФ в период проведения специальной военной операции (СВО).