Хинштейн об указе для иностранцев-контрактников: своих граждан Россия не выдает

Александр Хинштейн, председатель комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи, журналист прокомментировал указ, подписанный президентом РФ Владимиром Путин и опубликованный четвертого января 2024 года, о приеме в гражданство РФ граждан других государств, которые подписали контракт с Вооруженными силами РФ в период проведения специальной военной операции (СВО).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии