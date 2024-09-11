Лучшие компактные кроссоверы Америки

США — страна исключительно больших автомобилей лишь в старых фильмах и стереотипах. Которые разбиваются о железный факт: Honda CR-V — самая востребованная машина в штатах Коннектикут, Иллинойс, Индиана, Мэриленд, Нью-Йорк, Огайо и Южная Каролина.