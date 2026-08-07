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Регион 29

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Сергей Степашин положительно оценил ход реализации проектов КРТ в Поморье

Председатель попечительского совета Фонда развития территорий Сергей Степашин в ходе поездки в Северодвинск побывал на стройплощадке Группы Аквилон, где успешно реализуется первый в регионе проект комплексного развития территории.

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