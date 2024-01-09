Эстония с 2022 года предоставила Украине военную помощь на общую сумму почти 500 миллионов евро. Об этом сообщила эстонский премьер Кая Каллас, ее процитировал портал ERR.
Премьер Каллас: Эстония направила Украине помощь почти на 500 млн евро
Комментарии
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ВВ
Владимир Витковский
... и досих пор это недоразумение не исчезло с карты мира???????????
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20 час.
А Кудасов
Это микронедоразумение рассталось за будь здорово живёшь какой то Украине с такой суммой? Где они её взяли? Не верю.
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20 час.
ВВ
Владимир Витковский
... Вы правы, откуда у помойной нищебродии могут быть средства?Промышленности нет, мозгов нет, одно дерьмо на данной помойке.
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19 час.
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