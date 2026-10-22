🛠«Ливневки не чистились уже 10 лет»: жители Севастопольского шоссе в Алупке сами пытались спасти улицу от потопа Жители улицы самостоятельно убирали мусор и камни, но это не помогло остановить буйство природы, рассказала «Крым 24» местная жительница Лилия Прохорович.