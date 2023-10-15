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Жители многоэтажки в Новосибирске боятся короткого замыкания и взрыва газа

Жители многоэтажки в Новосибирске боятся короткого замыкания и взрыва газа

В Калининском районе Новосибирска жители дома 15 на улице Объединения второй месяц живут без крыши.Жителей многоэтажки на улице Объединения, 15 в Калининском районе топит из-за отсутствующей крыши – люди боятся, что из-за этого может произойти короткое замыкание и взрыв газа.

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