Жители многоэтажки в Новосибирске боятся короткого замыкания и взрыва газа

В Калининском районе Новосибирска жители дома 15 на улице Объединения второй месяц живут без крыши.Жителей многоэтажки на улице Объединения, 15 в Калининском районе топит из-за отсутствующей крыши – люди боятся, что из-за этого может произойти короткое замыкание и взрыв газа.