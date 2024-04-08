«Дамбу построили коряво, а выделенные на нее средства тратили не по делу»

В городских парках Орска люди передвигаются только на резиновых лодках. Число затопленных жилых домов в городе и окрестных населенных пунктах за четыре дня техногенной аварии — прорыва дамбы на реке Урал — превысило 10 тыс.
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