Минниханов поздравил татарстанцев с Пасхой

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил православных татарстанцев с Пасхой. В своем обращении он подчеркнул, что Пасха символизирует торжество добра и справедливости, а также является источником надежды на лучшее будущее.
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