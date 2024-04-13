Расчеты гаубиц Д-20 войск РФ сорвали ротацию боевиков ВСУ в районе Первомайского

Скриншот из видео Расчеты 152-мм гаубиц Д-20 "Южной" группировки войск ВС России сорвали на донецком направлении ротацию подразделений военнослужащих ВСУ и украинских националистов в районе села Первомайское в ДНР.
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