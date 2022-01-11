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Глава МИД Китая Ван И: КНР и РФ не должны допусти погружение стран Центральной Азии в хаос

Глава МИД Китая Ван И: КНР и РФ не должны допусти погружение стран Центральной Азии в хаос

Министр иностранных дел КНР Ван И в телефонном разговоре с главой внешнеполитического ведомства РФ Сергеем Лавровым заявил, что Китай и Россия как постоянные члены СБ ООН не должны допустить, чтобы страны Центральной Азии погрузились в хаос и войну.

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