Фрегат Маршал Шапошников пришел в Средиземное море

В минувшие выходные фрегат "Маршал Шапошников" преодолел Суэцкий канал и зашел в Средиземное море. Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, экипаж корабля Тихоокеанского флота продолжает выполнение поставленных задач в рамках дальнего морского похода.