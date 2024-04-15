Фрегат Маршал Шапошников пришел в Средиземное море

В минувшие выходные фрегат "Маршал Шапошников" преодолел Суэцкий канал и зашел в Средиземное море. Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, экипаж корабля Тихоокеанского флота продолжает выполнение поставленных задач в рамках дальнего морского похода.
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