Праздновать нельзя. Потому что русский.В предстоящем сезоне Национальной хоккейной лиги все болельщики, эксперты и журналисты будут следить за погоней Александра Овечкина в споре снайперов всех времен, поскольку российский форвард находится в 41 шайбе от Уэйна Гретцки.
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