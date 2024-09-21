Праздновать нельзя. Потому что русский.В предстоящем сезоне Национальной хоккейной лиги все болельщики, эксперты и журналисты будут следить за погоней Александра Овечкина в споре снайперов всех времен, поскольку российский форвард находится в 41 шайбе от Уэйна Гретцки.