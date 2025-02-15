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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Барса» планирует продлить контракты Ямаля, Рафиньи и Кунде. Решение по де Йонгу примут по итогам сезона

Ранее новые соглашения с клубом подписали Педри, Гави, Пау Кубарси и Роналд Араухо. Как пишет Mundo Deportivo, на очереди продление контрактов с Ламином Ямалем, Рафиньей и Жюлем Кунде.

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