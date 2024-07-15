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Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер сделал каминг-аут

Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер сделал каминг-аут

Ральф Шумахер, бывший пилот «Формулы-1» и младший брат семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера, сделал каминг-аут в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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