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Красный Север

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Строители сделали безопасным подход к школе № 3 Ноябрьска

Строители сделали безопасным подход к школе № 3 Ноябрьска

В Ноябрьске обезопасили подход к школе № 3 из-за замены коммуникаций в третьем микрорайоне. Часть коммуникаций заменили и закрыли плитами, сообщила администрация города в соцсети «ВКонтакте».

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