Строители сделали безопасным подход к школе № 3 Ноябрьска

В Ноябрьске обезопасили подход к школе № 3 из-за замены коммуникаций в третьем микрорайоне. Часть коммуникаций заменили и закрыли плитами, сообщила администрация города в соцсети «ВКонтакте».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- G Минтранс оценил р...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым