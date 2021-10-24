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«Что, если наша Вселенная была создана в лаборатории?»

«Что, если наша Вселенная была создана в лаборатории?»

  Американский астрофизик Ави Лёб (Avi Loeb) привлёк внимание общественности, опубликовав в журнале Scientific American статью со смелым предположением: что, если наша Вселенная была создана в лаборатории? Ави Лёб — безусловно, неординарная личность.

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Владимир Лисуков
И куда на хрен подевались эти лаборанты? Наверняка, опять загуляли?
Дмитрий Бакланов
Опыт был неудачным - произошло засорение лабораторного образца грязью с рук лаборанта. И образец был выкинут на свалку...
Виктор Воробьев
Вселенную изобрели не в лаборатории, а в божественном туалете, виноват господь, почему так случилось - БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ!

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