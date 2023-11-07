Как правильно установить и скорректировать санитарно-защитную зону расскажут на семинаре в Стройкомплексе 10 ноября

Стройкомплекс Москвы продолжает серию образовательных семинаров для застройщиков в формате «Работа над ошибками», в ходе которых специалисты профильных ведомств и организаций разбирают порядок получения той или иной госуслуги, доступной в электронном виде на Официальном портале мэра и Правительства Москвы, а также рассказывают о законодательных инициативах и изменениях в сфере строительства.